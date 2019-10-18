Челябинск, , 20:34 — REGNUM В Челябинской области продавцы табачной продукции уплатили за январь-сентябрь штрафов на общую сумму 632 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

На нарушителей было составлено 108 административных протоколов. Среди них как организации и их должностные лица, так и предприниматели, и обычные граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за этот период нарушения были найдены на 99 торговых объектах. Всего отклонения от антитабачного законодательства были выявлены на 29,2% проверенных санврачами объектах.

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