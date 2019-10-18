Челябинск, , 20:20 — REGNUM В Челябинской области почти треть проверенных контролирующими органами торговцев продают табачную продукцию с нарушениями. Это следует из заявления пресс-службы областного управления Роспотребнадзора.

Всего за январь-сентябрь санврачи проверили 338 торговых объектов, принадлежащих 285 субъектам предпринимательства. Выяснилось, что в 99 допускали нарушения Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Это 29.2% от общего количества проверенных объектов.

Некоторые продавцы ухитряются реализовывать сигареты в радиусе меньше 100 метров от образовательных учреждений. Также торговцы продают табачные изделия без акцизных марок либо с акцизными, но поддельными. Есть и другие нарушения. На нарушителей были оформлены протоколы, а кто-то уже понёс наказание.