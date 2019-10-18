Йошкар-Ола, , 20:07 — REGNUM В Марий Эл в 2019 году находилось в производстве 17 уголовных дел по факту невыплаты заработной платы сотрудникам предприятий региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

11 уголовных дел прекращено в связи с погашением задолженности по зарплате. Два дела направлены в суд с ходатайством о применении наказания в виде штрафа, два дела — с обвинительным заключением. Еще два дела расследуются в настоящее время.

Сумма ущерба по уголовным делам составила около 3 млн рублей, возмещено около 97%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября, просроченная задолженность по заработной плате в республике составила 5,265 млн рублей в отношении 251 работника. По сравнению с данным за сентября, долг сократился в 2,4 раза. Из общей суммы задолженности 4,836 млн рублей или более 91% приходится на организации, находящиеся в стадии банкротства.