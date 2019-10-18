Нью-Йорк, США, , 20:02 — REGNUM Фондовый рынок США проводит день торгов в «красной зоне», 18 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту основные индексы опустились на 0,5 — 1,0%. Промышленный индекс Dow Jones опустился ниже «символических» 27 000 пунктов.

Индекс Dow Jones опустился на 188,73 пункта (0,70%), до 26 837,15 пункта, индекс S&P 500 снизился на 14,19 пункта (0,47%), до 2983,76 пункта, индекс Nasdaq упал на 83,97 пункта (1,03%), до 8072,89 пункта.

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