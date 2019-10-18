Лондон, , 19:48 — REGNUM Нефть марки Brent просела на 1,5% с начала торгов и находится вблизи отметки $59 за баррель, 18 октября передает агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

На данный момент декабрьские фьючерсы Brent подешевели на 86 центов (1,44%), до $59,05 за баррель. При этом ранее в ходе торгов «мировой эталон» достигал максимума в $60,27 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы WTI подешевели на 54 цента (1,00%), до $53,39 за баррель. Максимальным значением торгов для марки стали $54,62 за баррель.

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