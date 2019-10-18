Кострома, , 19:16 — REGNUM Газа в ближайшие годы не будет, претензии по поводу проблем с отоплением жителям посёлка «Первый» надо в первую очередь предъявлять застройщику, — администрация Костромы прокомментировала ИА REGNUM новость о намерении ряда жителей поселка провести 25 октября митинг.

«Администрация города организовала внеплановую проверку качества оказания услуг теплоснабжения в домах. Завтра (19 октября — прим. ИА REGNUM) специалистами управления ЖКХ будет проверена работа котельной, а также сделаны замеры температурного режима в домах жителей. При обнаружении отклонений материалы по данному факту будут направлены в прокуратуру», — обещает администрация города.

По данным городских властей, «с начала отопительного сезона в администрацию города поступило всего два обращения от жителей на отсутствие тепла. В одном случае причиной стала воздушная пробка в сетях дома, её сразу же устранили. Со второй заявкой сейчас разбирается областная жилищная инспекция, назначена проверка».

Администрация обращает внимание на то, что претензии по качеству отопления жители поселка должны в первую очередь адресовать застройщику, — «Земельный участок, на котором расположен поселок Первый, находится в частной собственности. Ресурсоснабжающей организацией здесь является сам застройщик. Жители заключали с ним прямые договоры на поставку тепла и вправе требовать качественной услуги теплоснабжения. На застройщике же лежат обязательства и по обеспечению поселка коммунальной и транспортной инфраструктурой, а именно строительству дорог и сетей уличного освещения».

На скорую газификацию, которую требуют жители поселка, пока можно не рассчитывать — «в поселке не предусмотрена. Нет этого пункта и в договорах жителей, которые они заключали с застройщиком при покупке земельных участков».

На фоне конфликта, администрация Костромы заявляет, что ситуация находится «на постоянном контроле властей. В администрации города готовы оказать консультационную и юридическую помощь жителям в отстаивании их интересов».

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