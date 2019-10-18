Москва, , 19:10 — REGNUM Вопреки санкциям, «Роснефть» — одна из крупнейших в мире добывающих компаний — не только сохранила, но и увеличила объем буровых работ. Этого удалось добиться благодаря применению высоких технологий, внедрению собственных инноваций и оптимизации процессов добычи нефти, рассказал в интервью ТАСС вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон.

За последние пять лет «Роснефть» увеличила объем буровых работ более чем вдвое, а показатели добычи нефти растут, несмотря на санкции, которые, в теории, должны были перекрыть компании доступ к технологиям. По словам Эрика Лирона, специалисты компании сумели внедрить собственные инновации, которые обеспечили технологическую независимость компании.

К примеру, компания смогла добиться успеха по одному из ключевых направлений стратегии «Роснефть-2022» — разработке ТРИЗ (трудноизвлекаемых запасов нефти) — благодаря внедрению первого в Евразии промышленного симулятора гидроразрыва пласта «РН-ГРИД», созданного специалистами «Роснефти». Технология не только решила проблему зависимости от западного оборудования, но и оказалась востребована конкурентами.

«В начале 2018 года «Роснефть» внедрила «РН-ГРИД» на предприятиях внутреннего сервиса по гидроразрыву пласта, полностью отказавшись от западных аналогов, — сообщил Лирон. — Также в 2018 году мы начали коммерческую реализацию программного обеспечения симулятора. Программный комплекс стоит в несколько раз дешевле зарубежного ПО, цены на которое до недавнего времени были высоки ввиду отсутствия конкурентных отечественных предложений».

Еще одна инновация «Роснефти» — программный комплекс «РН-СИГМА», который предназначен для геомеханического моделирования при бурении. Проведенные при разработке сравнения показали, что результаты расчетов в «РН-СИГМА» полностью совпадают с лучшими мировыми аналогами, а по скорости освоения «РН-СИГМА» даже превосходит их.

В целом, за последние пять лет «Роснефть» начала добычу на восьми крупных новых месторождениях, включая Юрубчено-Тохомское, Сузунское и Мессояхское месторождения. Компания также продолжает работу по вводу в эксплуатацию большего количества новых месторождений, включая Лодочное, Комсомольское и новый Даниловский кластер.

«Работать с компанией «Роснефть» никогда не скучно, — признался вице-президент по маркетингу и технологиям компании Schlumberger Артем Карапетов. — Заказчик предъявляет все время новые и новые требования, а мы, как технологическая компания, пытаемся этим требованиям соответствовать и находить новые решения, которые интересны нам и приемлемы для заказчика».