Киров, , 18:51 — REGNUM В Кировской области действуют 3,6 тыс. предприятий бытового обслуживания, из них четверть оказывают парикмахерские, маникюрные и косметические услуги. На втором месте по популярности — автосервисы. Такие данные по итогам 2018 года представил Кировстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, в структуре объектов бытового обслуживания 25% (или 880 объектов) заняты в индустрии красоты, предоставляя парикмахерские, маникюрные и косметические услуги. 15,5% (546 объектов)

Доля объектов, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств, составляет 15,5% (546 объектов), ремонтом и строительством зданий — 11,5% (или 404 объекта), изготовлением и ремонтом мебели — 8,6% (304 объекта бытового обслуживания), пошивом одежды — 9,6% (339 ателье), ремонтом обуви — 7,2% (255 объектов), ремонтом и техническим обслуживанием бытовой техники — 4,9% (173 мастерские).

Всего в прошлом году в Кировской области насчитывалось почти 3,6 тыс. объектов бытового обслуживания населения, из них 1,2 тыс. оказывали услуги в сельских поселениях. По данным ведомства, за последние пять лет количеств объектов бытового обслуживания возросло более чем на 1 тысячу.