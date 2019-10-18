Москва, , 18:49 — REGNUM Руководитель департамента образования и науки столицы Исаак Калина указал, что распределение расходов на сферу образования в структуре проекта бюджета Москвы на 2020 год не относится к полномочиям департамента образования и науки Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 октября в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы, комментируя ранее опубликованные ИА REGNUM слова Калины о динамике расходов на образование в московском бюджете на обсуждении 18 октября проекта бюджета столицы в Мосгордуме.

«Речь руководителя столичного Департамента образования и науки Исаака Калины была вырвана их контекста. По словам Исаака Калины, распределение расходов на сферу образования, которые предусмотрены в структуре проекта бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов — не относятся к полномочиям Департамента образования и науки города Москвы», — заявили в пресс-службе.

Также он отметил, что расходы на образование увеличились на 25% по сравнению с 2018 годом.

«В Москве выравнено финансирование частных и бюджетных школ, также норматив финансирования на одного школьника увеличен до 175 тысяч рублей, а на дошкольника — до 185 тысяч рублей», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что руководитель департамента образования и науки столицы Исаак Калина якобы не знал о сокращении доли расходов на образование в проекте бюджета Москвы на 2020 год и какую именно долю в бюджете занимают расходы на образование.

«Откровенно признаюсь, что не знаю, какую долю в общем бюджете занимает финансирование образования. Нам важны абсолютные размеры этого финансирования, которые позволят увеличить расходы на учащегося и доходы москвичей. Зарплата учителей средняя — 115 тысяч рублей. У нас меньше 75 тысяч точно не получает ни один учитель», — сказал Калина.

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