Архангельск, , 18:46 — REGNUM Бизнес отвечает на запрос общества на переход к использованию экологичных материалов. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщила уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Ольга Горелова, комментируя планы по запрету использования в России одноразовых пакетов.

«Сегодня невозможно вести бизнес, закрывая глаза на экологию. В Архангельской области все больше компаний задумываются о безотходности производства и чистоте своей продукции, в первую очередь, из-за запроса общества на защиту здоровья и бережного отношения к окружающей среде. Одноразовые пластиковые пакеты сложно «оправдать» в этом плане. Как известно, пакеты из полиэтилена разлагаются более 400 лет, и являются одним из самых вредных материалов для окружающей среды. С фактами не поспоришь», — заявила она. По мнению Ольги Гореловой, прежде чем вводить запрет, нужно решить вопрос об альтернативной упаковке и вопрос об утилизации тех пластиковых пакетов, которые уже находятся в обороте.

«Поэтому, это возможность для бизнеса как в плане переработки упаковки, так и в плане изобретения и использования других вариантов — биоразлагаемой упаковки, бумажной или предлагать покупателям многоразовые сумки, используя такой шаг для собственных маркетинговых целей. К слову, экосумки и сетки набирают все большую популярность и в Архангельске», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзор готовит законопроект о вводе постепенного запрета на использование одноразовых пакетов.