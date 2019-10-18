Москва, , 18:11 — REGNUM На пленарном заседании Государственной Думы в третьем чтении был отклонен проект закона «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации», устанавливающий правовые основы и принципы правового регулирования отношений в сфере развития виноградарства и виноделия. По словам спикер Госдумы Вячеслава Володина, закон о развитии виноградарства и виноделия в России может быть принят до конца 2019 года.

Мартирос Сарьян. Виноград. 1943

«Это базовый закон, и если сможем принять его до конца года, мы сможем уже с уверенностью говорить, что следующий станет годом создания отрасли виноградарства и виноделия», — сообщил Володин.

Что думают эксперты — виноградари и виноделы о проекте закона и по каким причинам он был отклонен, объясняет эксперт ТПП РФ, президент «Союза виноградарей и виноделов» Леонид Попович.

По его словам, в течение двух лет «Союз виноградарей и виноделов» принимал активное участие в экспертном сопровождении законопроекта «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации». Задача федерального закона заключается в установлении требований по ведению реестра виноградных насаждений, декларированию урожая винограда, собранного для производства винодельческой продукции, проведению инвентаризации виноградников.

Кроме того, отмечает эксперт, в документе должны содержаться конкретные меры государственного стимулирования развития виноградарства и виноделия, решены вопросы защиты отечественных виноделов.

«В первом чтении законопроект содержал много полезных и необходимых инициатив для дальнейшего развития отрасли в целом и конкретных мер поддержки российских производителей. Однако ко второму чтению документ был практически выхолощен, не предложив ничего конкретного по поддержке и развитию отечественного виноградарства и виноделия и утеряв свое первоначальное предназначение.

Основные претензии экспертов к законопроекту — он практически не учитывает интересы виноградарства, уделив основное внимание развитию рынка виноделия в стране. Плюс, об этом стоит сказать отдельно, за прошедшие два года обсуждений законопроекта, серьезно изменилось законодательное поле в России, поменялись правила ведения отечественной винодельческой и виноградарской деятельности», — рассказывает Леонид Попович.

Эксперт напомнил, что были внесены изменения в Налоговый и Гражданский кодексы, принят технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», вступающий в силу с января 2021 года.

«Все эти законы и нормативно-правовые акты повлияли на действующую регуляторную среду в области виноградарства и виноделия, что совершенно не учитывается в проекте закона «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации», на выходе документ оказался оторван от актуальной действительности.

В связи с чем группа депутатов Государственной Думы РФ 16 октября 2019 года внесла на рассмотрение новый проект федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», который призван решить главные проблемы развития виноградарства и виноделия России, что так необходимо и ожидаемо всеми участниками рынка», — заключил президент «Союза виноградарей и виноделов"Леонид Попович.