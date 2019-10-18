Москва, , 18:00 — REGNUM Сокращение доли атомной энергетики в глобальном энергетическом балансе представляет угрозу для экономики и усилий по уменьшению выбросов углерода. С таким заявлением выступил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирольна конференции по электроэнергетике в Париже 16 октября. По его словам, правительства по всему миру ставят амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное изменение климата, но несмотря на это в 2018 году эти выбросы достигли рекордно высокого уровня. «Это результат провала работы правительств», — сказал Бироль, слова которого приводит Reuters.

«Растет разрыв между целями правительств и тем, что происходит в реальной жизни», — предупредил глава МЭА, добавив, что он обеспокоен тем, что доля атомной энергетики в энергетическом балансе сократится, если правительства не изменят свою политику в отношении этого вида генерации. По его оценке, вклад атомной энергетики в энергетический баланс Европы может снизиться до 4% в течение двух десятилетий с 25% в настоящее время, а это приведет к серьезным последствиям как для климатической политики, так и для экономики. В то же время доля «грязных», ископаемых видов топлива в мировом энергетическом балансе остается на уровне около 63%, что соответствует уровню 1990-х годов, сказал Бироль.

В мире растут протесты и призывы к действиям по борьбе с глобальным изменением климата, и атомная энергетика должна сыграть свою роль в энергетическом секторе, на долю которого приходится 40% всех выбросов, пояснил исполнительный директор МЭА.«Правительства должны сохранить действующие АЭС. Это самое дешевое решение. Было бы большим расточительством не сохранить их», — отметил он.

«Можно согласиться со словами исполнительного директора МЭА, что идея сокращения атомной энергетики привела к существенному росту парниковых выбросов, угрожающему парниковым эффектом во всём мире, — отметил Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС». — Во многих странах, из-за дороговизны станций на ВИЭ и роста потребления электроэнергии, взамен АЭС предполагается строить станции, работающие на газе и угле. В результате, вместо экологически чистой энергетики развивается тепловая энергетика с большими парниковыми выбросами, что разрушает все усилия современного общества, борющегося за экологию».

«Без атомной энергетики невозможно достичь снижения выбросов парниковых газов, так как ВИЭ ненадёжны и не могут служить основой энергообеспечения из-за зависимости от случайных явлений (солнечного света, ветра, погоды и т. п.), — уверен он. — АЭС, в сравнении, также не дают выбросов, но стабильно, десятилетиями, поставляют энергию на оптовый рынок. Учитывая, что уже сейчас энергетика даёт 40% всех выбросов в атмосферу, то без АЭС эта доля в выбросах только продолжит расти, что может привести к коллапсу в экологии, как в некоторых странах Юго-Восточной Азии, где жители даже вынуждены выходить на улицу в повязках. Поэтому многие страны мира активно развивают атомную энергетику, осваивают атомные технологии, чтобы в будущем построить АЭС и избежать проблем в развитии национальной экономики и экологии».

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