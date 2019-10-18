Москва, 18 октября 2019, 18:00 — REGNUM Сокращение доли атомной энергетики в глобальном энергетическом балансе представляет угрозу для экономики и усилий по уменьшению выбросов углерода. С таким заявлением выступил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирольна конференции по электроэнергетике в Париже 16 октября. По его словам, правительства по всему миру ставят амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное изменение климата, но несмотря на это в 2018 году эти выбросы достигли рекордно высокого уровня. «Это результат провала работы правительств», — сказал Бироль, слова которого приводит Reuters.
«Растет разрыв между целями правительств и тем, что происходит в реальной жизни», — предупредил глава МЭА, добавив, что он обеспокоен тем, что доля атомной энергетики в энергетическом балансе сократится, если правительства не изменят свою политику в отношении этого вида генерации. По его оценке, вклад атомной энергетики в энергетический баланс Европы может снизиться до 4% в течение двух десятилетий с 25% в настоящее время, а это приведет к серьезным последствиям как для климатической политики, так и для экономики. В то же время доля «грязных», ископаемых видов топлива в мировом энергетическом балансе остается на уровне около 63%, что соответствует уровню 1990-х годов, сказал Бироль.
В мире растут протесты и призывы к действиям по борьбе с глобальным изменением климата, и атомная энергетика должна сыграть свою роль в энергетическом секторе, на долю которого приходится 40% всех выбросов, пояснил исполнительный директор МЭА.«Правительства должны сохранить действующие АЭС. Это самое дешевое решение. Было бы большим расточительством не сохранить их», — отметил он.
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