Бишкек, , 17:56 — REGNUM Завершение проекта по реабилитации и модернизации Токтогульской гидроэлектростанции позволит повысить ее мощность до 240 МВт. Замена гидроагрегатов будет завершена до 2023 года. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков в ходе посещения Токтогульской ГЭС, передает пресс-служба главы государства.

По словам киргизстанского лидера, это обеспечит энергетическую безопасность республики.

«Хотел бы выразить благодарность Азиатскому банку развития за финансирование проекта по первой фазе на сумму $55 млн (более 3,5 млрд рублей). Во время реализации второй и третьей фаз будут заменены четыре агрегата Токтогульской ГЭС. Для финансирования данных работ на общую сумму $320 млн (около 20,5 млрд рублей) будут использованы средства Азиатского банка развития и Евразийского банка», — добавил он.

Также президент Жээнбеков отметил, что во время работ по реализации проекта реабилитации Токтогульской ГЭС были сэкономлены более $100 млн (6,4 млрд рублей), которые будут направлены на модернизацию Уч-Курганской ГЭС.