Лондон, , 17:49 — REGNUM Мировые цены на нефть находятся в небольшом минусе, нефть Brent откатилась от отметки $60 за баррель, 18 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту декабрьские фьючерсы Brent подешевели на 34 цента (0,57%), до $59,57 за баррель. Дневной диапазон марки составляет от $59,52 до $60,27 за баррель.

При этом ноябрьские фьючерсы WTI упали в цене всего на пять центов (0,09%), до $53,88 за баррель. Дневной диапазон WTI — от $53,73 до $54,62 за баррель.

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