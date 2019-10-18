Симферополь, , 17:48 — REGNUM Правительство Республики Крым и министерство энергетики России обратятся к президенту Владимиру Путину по поводу газификации населённых пунктов полуострова. Об этом 18 октября в ходе выездного заседания круглого стола комитета Госдумы по энергетике сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Это один из основных вопросов республики. Предложения нами сформированы совместно с министерством энергетики Российской Федерации, выносится сейчас на уровень вице-премьера Дмитрия Козака, готовится доклад президенту, для включения этих вопросов в программу», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК сообщил о намерении властей Крыма заключить с Татарией соглашение о поставке топлива на полуостров. Он также заявил, что на полуострове не решён вопрос тарифов на железнодорожные перевозки.

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