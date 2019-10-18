Бишкек, , 17:38 — REGNUM «Правительство поддерживает инициативу о переносе автозаправочных станций, расположенных на центральных оживленных участках столицы, в более безопасные районы», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе правительственного совещания.

По словам высокопоставленного чиновника, сделать это необходимо для того, чтобы свести к минимуму риски для здоровья людей.

Глава кабинета министров поручил госэкотехинспекции совместно с госагентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства проанализировать деятельность автозаправок по вопросу экологической и технической безопасности.

При этом Абылгазиев подчеркнул, что действующий в Киргизии мораторий на проверки субъектов предпринимательства на его поручение не распространяется, поскольку оно затрагивает тему возможной угрозы безопасности жизни и здоровью граждан.