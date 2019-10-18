Москва, , 17:35 — REGNUM Сокращение доли атомной энергетики в глобальном энергетическом балансе представляет угрозу для экономики и усилий по уменьшению выбросов углерода. С таким заявлением выступил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на конференции по электроэнергетике в Париже 16 октября. По его словам, правительства по всему миру ставят амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное изменение климата, но несмотря на это в 2018 году эти выбросы достигли рекордно высокого уровня. «Это результат провала работы правительств», — сказал Бироль, слова которого приводит Reuters.

«Растет разрыв между целями правительств и тем, что происходит в реальной жизни», — предупредил глава МЭА, добавив, что он обеспокоен тем, что доля атомной энергетики в энергетическом балансе сократится, если правительства не изменят свою политику в отношении этого вида генерации. По его оценке, вклад атомной энергетики в энергетический баланс Европы может снизиться до 4% в течение двух десятилетий с 25% в настоящее время, а это приведет к серьезным последствиям как для климатической политики, так и для экономики. В то же время доля «грязных», ископаемых видов топлива в мировом энергетическом балансе остается на уровне около 63%, что соответствует уровню 1990-х годов, сказал Бироль.

В мире растут протесты и призывы к действиям по борьбе с глобальным изменением климата, и атомная энергетика должна сыграть свою роль в энергетическом секторе, на долю которого приходится 40% всех выбросов, пояснил исполнительный директор МЭА. «Правительства должны сохранить действующие АЭС. Это самое дешевое решение. Было бы большим расточительством не сохранить их», — отметил он.

«Фатих Бироль, по сути, не сказал ничего нового, — считает глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. — Он ещё раз подтвердил очевидные факты: без атомной энергетики о сокращении выбросов можно забыть; возобновляемые источники энергии не могут обеспечить базовую нагрузку; угольная генерация может, но климату от этого лучше не будет. Атомная энергетика как безуглеродная энергетика давно вносит свой вклад в сокращение выбросов. Напомню, что срок службы АЭС 60−70 лет. Электростанции на ВИЭ так долго «жить» не могут. В течение этого же срока необходим их регулярный ремонт (если говорить о ветряках) и производство солнечных панелей, сопровождаемое дополнительными выбросами, и на то, и на другое требуются немалые средства. Вечных аккумуляторов для ВИЭ тоже пока не изобрели. Поэтому не будем забывать о дотационном характере развития возобновляемой энергетики».

«Выступления «желтых жилетов» во Франции в очередной раз показали, что люди не готовы платить больше за то, что из года в год получают по привычной цене. Страны Восточной Европы едва ли могут себе позволить столько же ВИЭ, как Германия. Поэтому атомные станции в Европе нужны, в том числе и для сохранения благоприятного климата в обществе, а не только в природе», — уверен эксперт.

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