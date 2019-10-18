Киров, , 17:31 — REGNUM В Кировской области в I полугодии 2019 года задолженность населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги составила почти 5,02 млрд рублей, из них более половины — это долги перед управляющими компаниями. Такие данные приводит Кировстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, на конец июня 2019 года физические лица задолжали за жилищно-коммунальные услуги 5017,5 млн рублей. В том числе 2215,7 млн рублей долгов скопилось перед ресурсоснабжающими организациями по прямым договорам поставки коммунальных ресурсов, 2801,8 млн рублей жители должны исполнителям коммунальных услуг, то есть управляющим компания, жилищным кооперативам, ТСЖ и ЖСК.

В Кировстате также обращают внимание на то, что исполнители коммунальных услуг накопили перед поставщиками коммунальных ресурсов 1671,7 млн рублей задолженности. В том числе 42,2% составляют долги за теплоснабжение, 40,1% — за электроэнергию.

Отметим, в орган статистики в I полугодии сведения предоставили 430 поставщиков коммунальных ресурсов и около 800 организаций, которые оказывают жилищные услуги, а также начисляют плату жителям за ЖКУ и капремонт.