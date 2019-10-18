Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Интересы производителей пластиковой упаковки не должны быть забыты при подготовке законопроекта о сокращении использования пластиковых пакетов вплоть до их полного запрета. Кроме того, их нужно будет чем-то заменить, а значит, необходимо продумать и влияние на стоимость для конечного потребителя.

Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала депутат петербургского Законодательного собрания от «Единой России», председатель комиссии по экологии и природопользованию Мария Щербакова.

Напомним, как стало известно 18 октября, Роспотребнадзор работает над документом, который постепенно может запретить производить пластиковые пакеты на территории России. Инициативу поддержали в Минприроды, однако самим запретом должен заниматься Минпромторг.

По мнению Щербаковой, подобный законопроект нуждается в тщательной и всесторонней проработке, потому что будут затронуты интересы промышленников, которые платят налоги в казну. «А не просто так взяли и запретили», — сказала она.

Депутат согласилась, что необходимо сократить объемы пластика, отправляющегося в мусор. «Пластик должен быть исключен из оборота отходов — сжигания и утилизации. Но есть технологии переработки, изготовления из него изделий, пусть у нас пока это и не так развито, как в других европейских странах», — заметила Щербакова.

Она убеждена в необходимости замены привычной упаковки на более экологически чистую. «Но это вопрос будущего. Начинать нужно не просто с уменьшения производства продуктов в пластике, а и решить вопрос, чем его заменить, и определить, как это скажется на стоимости», — добавила депутат.

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