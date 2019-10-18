Салехард, , 17:21 — REGNUM На Ямале «Арктик СПГ 1» будет пользоваться участком недр федерального значения, включающим Солетско-Ханавейское месторождение. Данное решение принято правительством России по итогам аукциона, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на распоряжение, опубликованное на официальном портале правовой информации.

Правительство России предоставляет «Арктик СПГ 1» право пользования участком для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья.

«Арктик СПГ-1» является дочерней структурой ПАО «НОВАТЭК», которое является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России, в 2017 году компания вышла на международный рынок газа в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ».