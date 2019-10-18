Москва, , 17:20 — REGNUM Власти Москвы и Кемеровской области подписали программу сотрудничества на 2019−2024 год. Документ опубликован 18 октября на официальном сайте мэра столицы.

В подписании соглашения участвовали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В рамках договора предполагается сотрудничество в сферах инвестиционной и предпринимательской деятельности, промышленного комплекса, строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, охраны окружающей среды, культуры, образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, туризма, спорта и молодежной политики, информационно-коммуникационных технологий, а также в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Также в рамках программы сотрудничества могут проводиться переговоры, совещания и другие мероприятия с участием представителей обеих сторон. Изменения в документ будут вноситься только по взаимному согласию сторон, в виде дополнительных соглашений.

Программа вступила в силу со дня подписания.