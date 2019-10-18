Псков, , 17:09 — REGNUM Третью очередь особой экономической зоны «Моглино» — «Моглино-3» — планируют создать в Дедовичском районе Псковской области на площади около 300 гектаров вокруг Псковской ГРЭС. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева доложила министру промышленности и торговли Денису Мантурову в ходе его посещения ОЭЗ «Моглино» сегодня, 18 октября.

«Станция является районообразующим предприятием, обеспечивает теплом весь муниципалитет, и выступает резервным источником энергии. Но у собственника есть намерения её закрыть из-за нерентабельности, так как невозможно загрузить мощности до требуемых значений. За счёт размещения предприятий вокруг Псковской ГРЭС эту задачу сможем успешно решить», — прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава Минпромторга согласился, что в случае, если ГРЭС закроют из-за нерентабельности, «мы потеряем и тепло для района, и потенциал для развития».

«Есть готовый источник электроэнергии. Необходимо продумать, какие предприятия можно здесь разместить, чтобы обеспечить необходимое энергопотребление. Нужно оптимизировать ресурсы, у меня есть идеи, как это сделать», — отметил Мантуров.

Напомним, псковские власти ищут варианты для сохранения Псковской ГРЭС в посёлке Дедовичи с 2015 года, когда собственник станции — ПАО «ОГК-2» — заявило о неэффективности работы ГРЭС.

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