Нью-Йорк, США, , 16:58 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги в «красной зоне» в ответ на отчеты о самом слабом годовом экономическом росте Китая за последние 30 лет, 18 октября передает агентство Reuters.

Однако индексы рынка снизились не так сильно — падение сдерживает позитивная экономическая статистика ряда крупных американских компаний.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 21,39 пункта (0,08%), до 27 004,49 пункта, индекс S&P 500 упал на 1,11 пункта (0,04%), до 2996,84 пункта, индекс Nasdaq упал на 7,00 пункта (0,09%), до 8149,85 пункта.

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