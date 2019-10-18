Минск, , 16:54 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин обсудил с руководством Минского автомобильного завода (МАЗ) перспективы создания совместных производств в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре новгородского правительства по итогам 2-дневной рабочей поездки делегации Новгородской области в Белоруссию.

Новгородская область и Республика Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве Novreg.ru

Никитин отметил, что в регионе около 11% парка пассажирских автобусов — это автобусы МАЗ, но этот транспорт устарел, и его необходимо менять. Кроме того, регион заинтересован в поставках белорусской коммунальной техники.

«В Новгородской области есть заводы, которые занимаются производством навесного оборудования. Руководство МАЗ предложили вариант, при котором можно делать совместное производство с этими предприятиями. МАЗ может поставлять шасси собственного производства, на которое будет устанавливаться навесное оборудование, выпущенное в Новгородской области», — прокомментировал губернатор региона Андрей Никитин возможности создания совместного предприятия в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между правительствами Новгородской области и Белоруссии подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

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