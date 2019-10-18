Пекин, , 16:47 — REGNUM В Китае, согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, с начала сентября фиксируется резкий рост производства электроэнергии, который в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился в годовом выражении на 4,7% против 1,7% в августе, сообщает 18 октября Синьхуа.

Еще более быстрыми темпами росло энергопроизводство на АЭС — на 17,9%, а показатели солнечной энергетики в годовом выражении растут почти на 20%.

На 6% также вырос и объем произведённой тепловой энергии, но на этом фоне отмечено сокращение производства электроэнергии на ГЭС — 1,1% и частью возобновляемых источниками (ВИЭ), в частности, ветряными установками — на 7,9%.

В целом по всем отраслям в сумме за первые три квартала 2019 года зафиксирован рост производства энергии на 3%, что на 0,3% ниже показателей первого полугодия.