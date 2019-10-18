Москва, , 16:47 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уличила ООО «Яндекс» в нарушении положений закона о рекламе букмекерских контор. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, по ряду запросов в поисковой системе «Яндекс» отображалась контекстная реклама букмекерских контор «1хставка» и «LEON», представлявшая собой гиперссылки для перехода на их сайты.

Вместе с тем, как напомнили в ведомстве, в соответствии с действующим законодательством, реклама азартных игр «допускается очень ограниченным перечнем способов, в который контекстная реклама не входит».

Комиссия ФАС сочла действия «Яндекса» нарушением федерального закона «О рекламе» и выдала компании предписание о его устранении. При этом материалы проверки были переданы для возбуждения административного дела, в рамках которого компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.