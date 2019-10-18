Нью-Дели, , 17:11 — REGNUM Объем потребления нефти в Индии достиг минимальной отметки за два года из-за общего экономического спада в южноазиатском государстве. Об этом 18 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на данные министерства нефти и природного газа Индии.

Специалисты из указанного ведомства подчеркнули, что в сентябре 2019 года уровень потребления нефти в Индии упал до 105,7 млн тонн. Сообщается, что причиной тому послужил общий экономический спад и резкое сокращение спроса на нефтепродукты. Примечательно, что в то же время в Индии наблюдается сокращение импорта нефти из-за отказа Нью-Дели от иранской нефти в связи с санкциями США.

Напомним, что в октябре 2019 года Всемирный банк и Международный валютный фонд указали на снижение темпов роста индийской экономики. Согласно прогнозам международных организаций, по итогам 2019 года темпы прироста ВВП Индии составят 6−6,1%.