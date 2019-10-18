Ростов-на-Дону, , 16:09 — REGNUM Работу штрафстоянок в Ростове-на-Дону ждут изменения. Так, например, планируется выбрать «единого оператора», который возьмет на себя ответственность по эвакуации автомобилей.

Победителем станет предприятие, которое будет готово работать за минимальный тариф — 3 тыс. 32 рублей. Час хранения автомобиля будет стоить 20 рублей, сообщил в ходе круглого стола в редакции «Аргументы и факты» заведующий сектором безопасности дорожного движения регионального минтранса Андрей Орехов.

В настоящее время эвакуация автомобиля стоит 2 тыс. 80 рублей. Час хранения автомобиля стоит 10 рублей.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Госдуму был внесён законопроект о штрафах за просрочку оплаты перемещения и хранения автомобиля на спецстоянке. Разработкой документа занималось заксобрание Архангельской области. Предлагается установить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за нарушение срока оплаты стоимости перемещения на специализированную стоянку и хранения задержанного транспортного средства.