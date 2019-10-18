Черноголовка, Московская область, , 16:08 — REGNUM В Черноголовке появится частный индустриальный парк. Для развития промышленной территории на открытый аукцион выставили земельный участок площадью 15 га, сообщает 18 октября пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

По словам зампредседателя правительства региона Вадима Хромова, объем инвестиций в открытие парка оценивается в 1 млрд рублей. Благодаря появлению новой промышленной зоны в регионе создадут свыше 1 тыс. рабочих мест. Первый объект парка сдадут в эксплуатацию в 2021 году.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковном городском округе Протвино создадут индустриальный парк на федеральных землях площадью 10,3 га.

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