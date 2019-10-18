Воронеж, , 16:04 — REGNUM Агробиотехнопарк планируют создать на территории Воронежской области. Эти планы, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, обсуждались 18 октября на совещании, которое провёл в правительстве региона министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков. В совещании также приняли участие заместитель главы Минсельхоза РФ Максим Увайдов, заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, представители вузов, научного сообщества, руководители предприятий агропромышленного комплекса региона.

«Мы с Алексеем Васильевичем Гордеевым не так давно подписывали соглашение о начале работы по объединению усилий научных и производственных организаций на территории Воронежской области. Сегодня с удовлетворением отмечаю, что университеты к этой работе активно подключились. Знаю, что у вас есть ряд серьезных идей, у нас есть задачи и, самое главное, понимание необходимости более тесной интеграции науки, образования и производства. Этому в основном посвящен национальный проект «Наука». Несколько задач имеют самое непосредственное отношение к развитию агробиотехнологий», — отметил, открывая совещание, Михаил Котюков.

Он отметил, что часть создаваемых сегодня в России научно-образовательных центров, может выйти на международный уровень.

«Для того, чтобы этот уровень инфраструктурно поддерживать, мы имеем несколько форматов. Один из таких форматов — это агробиотехнопарк. Мы ожидаем, что таких площадок мы сможем сформировать не менее пяти в стране, и каждая — с оборотом не менее одного миллиарда рублей», — добавил глава Минсельхоза РФ.

По словам Максима Увайдова, Воронежская области имеет отличный потенциал для объединения усилий федеральной, региональной власти и бизнеса.

«Мы на примере Воронежской области должны показать, что это возможно. Сама конструкция должна всем показать, что, объединяя усилия, можно получить результат, который будет работать не только на один регион, но и масштабироваться на другие регионы нашей страны», — сказал Максим Увайдов.

По словам директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ Вугара Багирова, агробиотехнопарк должен стать инновационной площадкой по применению теоретических изысканий в прикладной сфере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 октября, в Воронежскую область прибыли несколько крупных федеральных чиновников. В частности, регион посетила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.