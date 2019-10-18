Воронеж, 18 октября 2019, 16:04 — REGNUM Агробиотехнопарк планируют создать на территории Воронежской области. Эти планы, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, обсуждались 18 октября на совещании, которое провёл в правительстве региона министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков. В совещании также приняли участие заместитель главы Минсельхоза РФ Максим Увайдов, заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, представители вузов, научного сообщества, руководители предприятий агропромышленного комплекса региона.
Он отметил, что часть создаваемых сегодня в России научно-образовательных центров, может выйти на международный уровень.
По словам Максима Увайдова, Воронежская области имеет отличный потенциал для объединения усилий федеральной, региональной власти и бизнеса.
По словам директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ Вугара Багирова, агробиотехнопарк должен стать инновационной площадкой по применению теоретических изысканий в прикладной сфере.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 октября, в Воронежскую область прибыли несколько крупных федеральных чиновников. В частности, регион посетила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.