Аддис-Абеба, , 15:58 — REGNUM Министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде провел переговоры с эфиопами, работающими в Группе Всемирного банка, с целью повышения уровня мобилизации деятельности эфиопской Диаспоры за рубежом. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

Министр информировал участников о ныне проводимых в Эфиопии политических, экономических и социальных реформах. Брифинг в основном был посвящен большему вовлечению диаспоры в экономику Эфиопии, приверженности правительства развития отечественной экономики, обеспечению мира и безопасности в стране и интеграции региона в различных форматах.

Участники выразили неизменную готовность внести свой вклад в повышение эффективности проводимой реформы через привлечение инвестиций от эфиопов, проживающих за рубежом. Посол Эфиопии в США Фыцум Арега также подтвердил готовность посольства помогать и координировать потенциальных членов диаспоры и инвесторов, которые заинтересованы работать и вести бизнес в Эфиопии.