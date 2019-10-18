Аддис-Абеба, , 15:53 — REGNUM Пять голландских компаний намерены заняться цветоводством на 500 гектарах земли в эфиопском региональном штате Амхара в местечке под названием Кунзила, которые в дальнейшем пойдут на экспорт на мировой рынок. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Об этом стало известно в ходе переговоров, состоявшихся между главой регионального округа Амхара Темесгеном Тырунехом и послом Нидерландов в Эфиопии Бенгтом ван Лоосдрехтом.

В ходе обсуждения посол Бенгт ван Лоосдрехт пообещал предоставить эфиопскому штату поддержку в размере 20 млн евро для улучшения условий жизни жителей района. Было отмечено, что проекты развития, которые будут осуществляться с указанным финансированием, принесут пользу почти 10 000 местных жителей.

Темесген Тырунех в свою очередь отметил, что его региональное государство работает над поддержанием мира в Амхаре и привлечением инвестиций, из-за рубежа для развития региона.