Уфа, , 15:41 — REGNUM 2020 год объявлен в Башкирии Годом эстетики населённых пунктов. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Отмечается, что документ подписан с целью создания условий для комфортного проживания населения республики, повышения их уровня благоустройства, а также формирования эстетического внешнего облика населённых пунктов региона.

Отмечается, что республиканское правительство должно утвердить членов оргкомитета и разработать план мероприятий.

Районные и городские администрации также создадут местные оргкомитеты, на которых также разработают планы проведения мероприятий. Общественникам Башкирии предложено проводить работу по активизации у жителей республики интереса к вопросам благоустройства и создания благоприятной жизненной среды.