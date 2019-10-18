Москва, , 15:35 — REGNUM Рейтинг самых популярных в России легких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) по итогам сентября составили специалисты «Автостат Инфо».

Первое место в этом топе принадлежит автомобилям Горьковского автозавода (ГАЗ). За сентябрь 2019 года было продано 3883 автомобилей сегмента LCV марки ГАЗ. Стоит отметить, что продажи этой компании выросли по сравнению с прошлым годом на 5%.

На втором месте легкие коммерческие автомобили УАЗ, чьи продажи упали в сентябре 2019 года на 7%, до 1085 экземпляров. На третьем месте оказался американский Ford. Сообщается, что американская компания также стала лидером среди автомобилей сегмента LCV иностранных брендов на российском авторынке по итогам сентября 2019 года. За месяц было продано 1034 экземпляра марки Ford, что на 3% ниже, чем год назад.

Четвертое и пятое места соответственно заняли Volkswagen (526 ед.; — 16%) и Lada (365 ед.; — 13%).

Далее в это списки идут: Peugeot (282 шт.; — 1,4%), Renault (251 ед.; +12,6%), Mercedes-Benz (217 ед.; — 60,5%), Citroen (182 ед.; +3,4%) и Hyundai (150 ед.; +5%).

Напомним, что в сентябре 2019 года на российском авторынке было реализовано 8143 легких коммерческих автомобиля, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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