Москва, , 15:31 — REGNUM Новые материалы, сохраняющие свойства упаковочной пленки и при этом способные разрушаться в окружающей среде, разработали специалисты центра коллективного пользования «Перспективные упаковочные решения и технологии рециклинга» в составе Московского государственного университета пищевых производств. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Отмечается, что новые полимерные композиционные материалы предназначены для создания smart-упаковок, которые способны продлить сроки хранения продуктов, тем самым повысив их безопасность. Разработка выполнена во взаимодействии с промышленным партнёром на средства министерства. Свои разработки московский университет представил на экспозиции в Минобрнауки России. Также на выставке были представлены 3D-принтеры, разработанные в технопарке вуза.

Напомним, в 2019 году Роспотребнадзор выступил с инициативой поэтапного отказа от производства пластиковых пакетов. Вместе с тем ряд экспертов убеждены, что альтернативы пластиковым пакетам пока нет.

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