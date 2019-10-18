Нью-Дели, , 15:37 — REGNUM Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что благодаря реформам Индия стала наиболее привлекательной страной для иностранных инвесторов. Об этом 18 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

На полях ежегодных совещаний Советов управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) Нирмала Ситхараман подчеркнула: «В Индии не только существует устойчивая демократическая система, но и действуют принципы зрелого капитализма». По словам министра финансов южноазиатского государства, Нью-Дели неустанно работает для разработки и осуществления новых реформ, которые упростят процесс инвестирования в индийскую экономику, а также процедуры ведения предпринимательской деятельности в стране. «Иностранным инвесторам не найти лучше места для приложения своего капитала, чем Индия», — заключила она.

Напомним, что программа «Make in India», целью которой является повышение инвестиционной привлекательности страны, является визитной карточкой действующего правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди.