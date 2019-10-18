Красногорск, , 15:27 — REGNUM Самой популярной моделью автомобиля на подмосковном авторынке по итогам сентября 2019 года стала южнокорейская KIA Rio. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

В сентябре 2019 года в Московской области было продано 660 экземпляров KIA Rio, что на 14% меньше, чем в сентябре 2018 года. На втором месте по популярности в Подмосковье немецкий Volkswagen Polo, который разошелся в сентябре 2019 года тиражом в 492 экземпляра. Этот показатель продаж на 8,2% ниже прошлогоднего. Замыкает тройку лидеров кроссовер Hyundai Creta, чьи продажи в сентябре упали на 15,5%, до 492 единиц.

Кроме того, в этот топ также вошли: кроссовер Hyundai Creta (489 шт.; — 15,5%), Skoda Octavia (435 шт.; +141,7%) и Nissan Qashqai (407 шт.; +94%).

Напомним, за сентябрь 2019 года в Московской области было продано 9788 легковых автомобилей, что на 13,6% меньше, чем год назад.

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