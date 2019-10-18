Уфа, , 15:20 — REGNUM Готовность аварийно-диспетчерских служб и снегоуборочной техники к зимнему периоду проверили в Уфе. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего было проверено 162 единицы снегоуборочной техники.

Комиссия проверила наличие водительских удостоверений, страховки, техосмотра автомобилей. Кроме этого были проверены аптечки, знаки аварийной остановки и огнетушители. Проверку прошли также гидравлические системы спецтехники.

Отмечается, что комиссия проверяла готовность к работе в зимний период аварийно-диспетчерских служб. Проверяющие оценили состояние материально-технической базы, оснащение рабочего места диспетчеров и условия их труда и отдыха.

Напомним, что такой осмотр спецтехники проходит каждый год и позволяет оценить готовность предприятий ЖКХ города к работе в зимнее время года.