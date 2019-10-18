Москва, , 15:17 — REGNUM Инвестиции в экономику сельского хозяйства Ивановской области сегодня превысили показатели за последние несколько лет, вместе взятые. Об этом, как сообщили в пресс-службе Кремля, доложил президенту Владимиру Путину глава региона Станислав Воскресенский.

Встреча Владимира Путина с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским Kremlin.ru

«Системно занялись сельским хозяйством. Что беспокоило: две трети земель не обрабатывались. Мы приняли план — за пять лет собираемся половину таких земель ввести в оборот. Могу сказать, что уже начиная с 2018 года удалось договориться об инвестициях, которые превышают инвестиции в село за несколько предыдущих лет вместе взятых. Сейчас эти проекты уже близятся к завершению, можно будет их посмотреть», — доложил главе государства Воскресенский.

Глава региона также сообщил о росте индекса промышленного производства — на 2,4% за 8 месяцев 2019 года. Особо глава региона отметил восстановление работы крупнейшего в регионе предприятия «Автокран», который в 2019 году увеличил выручку на 73%. В регионе также заработали две территории опережающего развития для привлечения инвестиций.

«С особым вниманием смотрим на льноводство, имею в виду всю цепочку от выращивания льна, заводов по переработке до производства конечной продукции. Инвесторы у нас появились, сейчас финализируем расчёты, и, надеюсь, проект будет реализован в самое ближайшее время», — добавил Воскресенский.

Глава региона также добавил, что больше половины регионального продукта Ивановской области составляет малый и средний бизнес, поэтому в регионе сосредоточились на создании мер поддержки для бизнеса. Он привел такие данные: инвестиции в основной капитал предприятий малого и среднего бизнеса выросли за полгода на 17,9%, в целом по области — на 12%.

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