Нижний Новгород, , 15:15 — REGNUM В Нижегородской области создали ассоциацию таксомоторных перевозчиков, которая уже прошла регистрацию в Минюсте РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

По словам замглавы минтранса области Романа Колосова, в профильном ведомстве будет создана рабочая группа по совершенствованию и улучшению работы таксомоторной отрасли.

Президент ассоциации Сергей Бугаев отметил, что организация будет содействовать всем заинтересованным сторонам в развитии отрасли таксомоторных перевозок, совершенствовать систему перевозок пассажиров и багажа легковым такси, работать над повышением уровней профессиональных качеств водителей и безопасности пассажиров. А развитие рынка легкового такси в области диктует вносить своевременные изменения в законодательную базу, регламентирующую деятельность перевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, действительно, вызвать такси для нижегородцев теперь не является проблемой. С развитием рынка и начала работы в городе крупнейших агрегаторов такси стоимость минимальной поездки снизилась с 200 рублей, что было около 10 лет назад, до 50−60 рублей в зависимости от перевозчика.

В марте текущего года на Зеленском съезде даже произошла массовая драка таксистов. Местные водители посчитали, что приезжие из других регионов Приволжского федерального округа — Чувашии, Мордовии, Удмуртии — отбирают клиентов. Энергичные приезжие отзываются на все вызовы, цена на услугу не растёт, а доходы таксистов-нижегородцев падают.

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