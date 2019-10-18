Хараре, , 15:15 — REGNUM Цена на хлеб, второй по потреблению продукт в Зимбабве, резко подскочила на 60% из-за роста издержек производства. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение Национальной ассоциации пекарей Зимбабве.

Глава Национальной ассоциации пекарей Зимбабве Денис Уала заявил, что цены на топливо и электроэнергию, а также отключения электроэнергии, которые вынудили производителей использовать дизельные генераторы, вызвали рост стоимости производства хлеба.

«Производство не может компенсировать эти расходы, поэтому нам пришлось увеличить цену», — сказал Уала агентству Reuters.

Хлеб теперь стоит 15 долларов Зимбабве ($0.97) за буханку, по сравнению с 9,45 долларов ($0,65) Зимбабве во вторник, 15 октября.

По информации журналистов, Зимбабве импортирует большую часть своей годовой потребности в 400 000 тонн пшеницы, однако острая нехватка долларов сдерживает импорт. Хотя фермеры начали собирать пшеницу, по их словам, производство, как ожидается, сократится. В стране уже отмечается дефицит хлеба, передают корреспонденты.