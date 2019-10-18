Барнаул, , 15:02 — REGNUM Алтайский журналист Ольга Найдёнова не верит, что Россия может оказаться от пластиковых пакетов и вернуться к «авоськам». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу запрета пластиковой тары, озвученную Роспотребнадзором, она пояснила:

«Проблема «мешочков» это такая полумера, это всё заигрывания и подмигивания на тему «мы с теми, кто бережёт планету», это жесты лицемерия и не более. Из последнего — Байкал, Нёнокса и русский север, горящая тайга… Или вот наши дворы, улицы и детские сады или площадки, «оборудованные» шинами и прочими колёсами, украшенные лебедями, гномами и цветами из пластиковых пивных бутылок. Ладно, где тёмное население, но чиновники же ещё конкурсы «Лучший двор» проводят и всячески, получается, поощряют подобное почти что варварство.

Пластик вообще, а не только пакеты, — это катастрофа, конечно. Россия не первая в этом деле — потоками слив идёт с Индостана, реками Ганг и Янц-зы там и всякими другими Хуанхэ… Нужна госпрограмма на перспективу, нужна пропаганда и просвещение, а не просто ситуативные вскрики, мол, «Ааа, всё пропало!». Замена продуктовой тары — это же процесс долгий: бумага, картон, стекло и прочая экологичная упаковка — кто этим озаботится? Нужны законодательные меры, прописанные нормы и так далее.

Нужны серьёзные запреты, но не просто, а с развитой альтернативой — помощь промышленникам в переходе на приемлемую тару, закрытие старых «пластиковых шайтан-заводов» и ввода стекольных производств… Это всё серьёзно и связано с сырьём, технологиями, спецификациями и прочим. Переобуть страну — это долго и стоит денег. Нужно полит решение, нужна просветительская работа по всем фронтам».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор предложил поправки в законодательство, в соответствии с которыми предполагается поэтапный запрет продажи пластиковых пакетов.

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