Нижний Новгород, , 15:01 — REGNUM Нижегородская область к 2024 году намерена удвоить экспорт продукции АПК. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин на встрече с главой Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Патрушев отметил, за 9 месяцев 2019 года показатели внешней торговли продукцией АПК увеличились почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 185 млн долларов. К 2024 году область планирует достичь уровня в 490 млн долларов.

«На внешний рынок выходят новые нижегородские продукты. Например, нижегородские агропредприятия впервые начали экспортировать русские соленья — квашеную капусту. Наш традиционный деликатес уже оценили в Австралии, в будущем году планируются поставки в США», — уточнил Никитин. Также он отметил, что Саровский шоколад зарегистрировал товарный знак в Китае, на европейские рынки выходит нижегородская жимолость.

Расширяются поставки за рубеж продукции пищепрома, мяса, молочных продуктов. Нижегородский масло-жировой комбинат (НМЖК) намерен вдвое увеличить экспорт в Сербию и Республику Сербскую.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе работают порядка 400 сельскохозяйственных организаций, 1600 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Более 450 тысяч жителей занимаются личным подсобным хозяйством. По итогам января-сентября 2019 года, произведено сельхозпродукции в действующих ценах на сумму около 60 млрд рублей, что на 15% выше соответствующего уровня 2018 года. Область полностью удовлетворяет внутренние потребности в зерне, картофеле, яйце и яйцепродуктах.