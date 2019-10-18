Ставрополь, , 15:15 — REGNUM Два новых региональных парка создадут на Ставрополье. Для этого в 2019 году планируется выделить из федерального и краевого бюджетов сумму порядка 505 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 18 октября в управлении по информполитике правительства региона.

В Ставрополе до конца года появится парк туристско-рекреационного типа «Аквапарк», а в городе Лермонтове создадут индустриальный парк «Меховой кластер».

Отмечается, что всего в крае на сегодняшний день действует 13 региональных парков, из них 11 индустриальных, агропромышленный и туристско-рекреационный. В них задействованы 17 резидентов.

В правительстве подчеркнули, что благодаря «развитой инженерной, транспортной и дорожной инфраструктуре, а также благоприятным условиям для ведения бизнеса», число резидентов парков продолжает расти. Так, в 2019 году в регионе зарегистрировались четыре новых резидента.

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