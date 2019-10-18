Бишкек, , 14:50 — REGNUM Численность официально зарегистрированных безработных в конце сентября 2019 года составила 83,2 тысячи человек, что больше показателя сентября 2018 года на 21,4%. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Это составляет лишь около 1,3% от общей численности населения республики.

По данным ведомства, реальный рост среднемесячной заработной платы в Киргизии в январе — августе 2019 года составил 4,2%. А в номинальном выражении среднемесячная заработная плата сложилась на уровне 16 451 сом (15 077 рублей).

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