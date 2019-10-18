Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Итало-американскому автопроизводителю Fiat Chrysler в США предъявлены обвинения на сумму 79 млн долларов за несоблюдение стандартов экономии топлива. Об этом сообщает издание Machinery Observer со ссылкой на свои источники.

В компании заявили, что этот штраф не окажет существенного влияния на их бизнес. По данным Национальной администрации по безопасности дорожного движения (НАБДД), Fiat Chrysler является одним из 13 крупнейших автопроизводителей в Соединенных Штатах, которые были оштрафованы за несоблюдение стандартов экономии топлива и выбросов парниковых газов по итогам 2017 года.

Напомним, в мае 2017 года правительство США подало иск в суд против Fiat Chrysler Automobiles в связи с «дизельным скандалом». Компанию обвинили в использовании программного обеспечения, которое занижает показатели выбросов дизельных машин при прохождении специальных тестов.

В сентябре 2019 года компания была оштрафована на 40 млн долларов за искажение данных о результатах реализации моделей марок Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Ferrari, Jeep, Lancia, Maserati и Ram Trucks.

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