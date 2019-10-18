Копенгаген, , 15:04 — REGNUM Директора датских фирм и предприятий в качестве подготовительной меры к ожидаемому экономическому кризису начали увольнять своих сотрудников.

Опубликованное аналитическим институтом Гринс исследование продемонстрировало, что в настоящее время 44% директоров датских компаний ожидают экономической рецессии в 2019 или 2020 году. В докладе также упоминается, что 40% участвующих в опросе предприняли меры для смягчения последствий кризиса. Среди наиболее популярных шагов оказались сокращение издержек и финансовых вложений и сокращение числа сотрудников. Об этом пишет датская газета Finans («Финансы»).

Директор и совладелец компании Hosta Industries Кристиан Мосеванг в связи с этим заявил: «Мы наблюдаем снижение числа заказов: еще три месяца назад их было гораздо больше. Я считаю, мы уже вступаем в ту или иную форму рецессии, и это особенно заметно по объемам продаж».