Кишинёв, , 14:47 — REGNUM Власти Молдавии и российский Газпром договорились продлить контракт на поставку газа, а также транспортировать его в обход Украины. Об этом молдавский президент Игорь Додон написал 18 октября на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что Газпром и «Молдовагаз» достигли принципиальной договоренности о продлении контракта с января 2020 года. О подписании документа будет объявлено в ближайшее время.

Остается надежда, что газ пойдет транзитом через Украину, однако в контракте предусмотрят возможность получения Молдавией газа «в любой точке доставки», добавил Додон. В этом направлении работают специалисты по газотранспортным системам из Молдавии, Украины, Румынии и Болгарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Молдавия получает российский природный газ по контракту, который истекает в 2019 году.

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