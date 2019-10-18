Барнаул, , 14:46 — REGNUM Идею запрета пластиковых пакетов в России руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых назвала правильной. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM готовящейся в Роспотребнадзоре соответствующий законопроект, она пояснила:

«Инициатива снижения вредного воздействия на природу правильная, но реализовывать нужно аккуратно, исключая риски потребительского шока, а также необоснованного, с точки зрения интересов общества, лоббизма этой инициативы производителями заменяющей продукции. Обычно наличие агрессивного продвижения товара не предвещает ничего хорошего для граждан. Поэтому спокойно, планомерно и руководствуясь исключительно интересами жителей страны и экологии можно решать этот вопрос», — считает депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор объявил о работе над поправками в законодательство об отходах производства, в соответствии с которыми предполагается поэтапный запрет продажи пластиковых пакетов. О сроках введения запрета пока не сообщается.

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