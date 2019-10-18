Псков, , 14:43 — REGNUM Пассажирский автобус возраста 37 лет с пробегом 2 млн километров, который до сих пор выходит на линию в Пскове, показали сегодня, 18 октября, в «Псковпассажиравтотрансе» министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

«Это настоящий раритет!» — отреагировал Мантуров.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил министру, что предприятие обеспечивает 95% всех пассажирских перевозок в регионе и остро нуждается в замене подвижного состава. Средний срок эксплуатации автобусов — 14 лет, но есть автобусы, которые работают более 20−30 лет.

Из-за старого подвижного состава предприятие несёт убытки из-за огромных расходов на обслуживание и ремонт, а невыход транспорта на линию из-за поломок достиг 30%.

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Власти региона разработали программу модернизации подвижного состава «Псковпассажиравтотранса», которая предполагает приобрести около 70 новых автобусов на газомоторном топливе, а также низкопольные автобусы для маломобильных групп — сейчас таких в Пскове практически нет. За счёт замены части подвижного состава планируется сократить средний возраст автобусов до шести лет, а средний износ техники с 40% до 10%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минпромторга Денис Мантуров — куратор Псковской области, которому поручено совместно с руководством региона разработать для него индивидуальную программу по выходу из депрессии. В Псковскую область Мантуров прибыл впервые.

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